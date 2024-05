Pareggio tra Fiorentina e Napoli, che accontenta soprattutto il Torino: con una vittoria, i granata si porterebbero al 9° posto

Il penultimo turno di Serie A si è aperto con uno scontro diretto per l’Europa: la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha infatti ospitato il Napoli, in una sfida che non ha fatto contento nessuno…tranne che il Torino. Una bella partita tra le due squadre, che ha visto prima andare in vantaggio gli azzurri, poi la viola e infine il pareggio degli ex campioni d’Italia. La classifica rimane così pressoché uguale, ma alle spalle del Napoli inizia a farsi grande l’ombra costituita dal Toro. I granata, a 2 punti dai ragazzi di Calzona e dal 9° posto, hanno oggi una chance gigante di poter avanzare in classifica e avere il destino nelle proprie mani, e per farlo devono vincere contro un Milan ormai senza obiettivi.

Tutto passa dalla Fiorentina

Il 9° posto da solo, però, non basta. Il Toro, qualora dovesse effettivamente arrivare sopra il Napoli, dovrebbe tifare Fiorentina nella finale di Conference League, e allo stesso tempo tentare anche di sorpassare la squadra di Italiano in campionato. Per adesso, infatti, i posti validi per l’Europa sarebbero 8 (1°-5° Champions League, 6°-7° Europa League, 8° Conference League), ma con l’eventuale trionfo dei toscani in Europa aumenterebbero a 9, e di conseguenza il Torino avrebbe una probabilità più alta di farne parte.

Cosa serve al Torino

Pur considerando che il 9° posto potrebbe non bastare, cosa serve al Toro per piazzarsi lì in classifica? I granata, già vincendo stasera, di fatto scavalcherebbero il Napoli. All’ultima giornata, però, il calendario sorride agli azzurri, che ospitano il Lecce, mentre il Torino farà visita a un’Atalanta che probabilmente sarà ancora in corsa per un posto in Champions League. Una vittoria degli azzurri con conseguente pareggio del Toro non basterebbe, quindi per essere sicuri del 9° posto bisognerebbe ottenere 6 punti contro Milan e Atalanta. Le ambizioni dei giocatori granata devono essere più forti della paura di affrontare queste grandi squadre, perché “una volta scalata la montagna il panorama sarebbe bellissimo”.