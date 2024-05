La probabile formazione del Milan di Stefano Pioli, che oggi affronterà alle 20.45 il Torino di Ivan Juric

Il Milan farà visita al Torino allo Stadio Olimpico-Grande Torino senza alcuna ambizione in termini di classifica. I rossoneri, a due giornate dal termine, sono già sicuri del secondo posto e giocheranno dunque soltanto per l’obiettivo di chiudere al meglio una stagione che è valsa la qualificazione alla prossima Champions League, ma che ha lasciato le scorie di qualche delusione specie in campo europeo. Il Milan dovrà affrontare l’ultima trasferta della stagione senza lo squalificato Matteo Gabbia e gli indisponibili Simon Kjaer, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze. In dubbio la presenza tra i convocati di Theo Hernandez.

Il 4-3-3 di Pioli

Stefano Pioli per la gara contro il collega in granata Ivan Juric riproporrà il solito 4-3-3 con una linea difensiva da reinventare, a copertura di Marco Sportiello, titolare già nelle ultime tre uscite al posto Maignan assente per infortunio, pronto a Torino a rientrare tra i convocati. Al centro dunque confermato Thiaw che giocherà questa volta al fianco di Tomori, vista la squalifica di Gabbia. Kalulu a destra, mentre a sinistra è ballottaggio tra Florenzi in vantaggio su Terracciano, tenendo sempre a mente la possibile presenza tra i convocati dell’influenzato Theo Hernandez. Pioli riproporrà poi il trio a centrocampo composto Bennacer, Reijnders e Musah, mentre in attacco ci saranno delle variazioni. Insieme a Pulisic posizionato a destra ci saranno Jovic al centro e uno tra Okafor e Leao a sinistra, con Pioli che sembra più intenzionato a concedere una maglia da titolare all’ex Salisburgo.

La probabile formazione del Milan

Ecco il possibile undici di Stefano Pioli in vista del match col Torino:

Probabile formazione Milan (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Jovic, Okafor. A disp. Maignan, Mirante, Calabria, Simic J., Hernandez T., Bartesaghi, Terracciano F., Adli, Pobega, Giroud, Rafael Leao. All. Pioli

Squalificati: Gabbia

Indisponibili: Kjaer, Loftus-Cheek, Chukwueze