La probabile formazione del Torino di Ivan Juric, questa sera impegnato alle ore 20.45 contro il Milan di Stefano Pioli

Il Torino davanti a un solo risultato possibile per mantenere vive le speranze europee, ovvero la vittoria contro un Milan che non presenterà diversi titolari e con più nulla da chiedere al campionato. I granata hanno interrotto la striscia di cinque gare senza vittoria grazie all’uno due Savva-Pellegri e ora cercherà di rifarsi anche in casa, dove l’ultimo successo è dello scorso 30 marzo ai danni del Monza. I granata non dovrebbero presentare particolari novità rispetto all’undici iniziale del Bentegodi. Assenti Koffi Djidji che punta a rientrare per l’ultima con l’Atalanta, Gvidas Gineitis, anche se non è ancora detto che il lituano non possa rientrare tra i convocati, mentre non prenderanno più parte a incontri di questa stagione Nikola Vlasic e il lungodegente Perr Schuurs. Non al meglio Raoul Bellanova e Duvan Zapata.

Lazaro in vantaggio su Masina, Rodriguez torna in difesa

Ivan Juric con molte probabilità varierà soltanto un interprete dal primo minuto rispetto alla scorso match del Bentegodi. Confermato il 3-4-1-2 con Milinkovic Savic in porta, difesa a tre composta da Vojvoda a destra in vantaggio in questo momento su Lovato. Al centro rientra Buongiorno, mentre a sinistra è ancora tutto dubbio. Masina potrebbe non essere confermato braccetto con Juric che indietreggerà probabilmente Rodriguez premiando così Lazaro al posto dello svizzero come esterno di centrocampo mancino. Dall’altra parte confermato Bellanova, come il duo in mediana Tameze–Ilic. Ricci interpreterà nuovamente il ruolo di trequartista in sostituzione dell’infortunato Nikola Vlasic, a supporto della coppia Pellegri–Zapata, con il colombiano in ballottaggio con Sanabria.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione del Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Ricci; Zapata, Pellegri. A disp. Gemello, Popa, Lovato, Djidji, Sazonov, Dellavalle, Masina, Ciammaglichella, Linetty, Okereke, Sanabria, Savva, Kabic. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Gineitis, Vlasic