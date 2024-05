I torelli ospitano domani il Milan di Ignazio Abate, per un vero e proprio scontro diretto: in caso di vittoria sarebbero playoff

Si avvicina il giorno della verità per il Torino Primavera. Dopo mesi di difficoltà a livelli di risultati, la squadra di Scurto è scesa di molto in classifica, al punto da presentarsi all’ultima giornata fuori dalla zona playoff. Per poter passare alla fase successiva c’è però ancora una possibilità, e il calendario ha voluto che i granata incontrassero proprio i contendenti per un posto. Domani, domenica 19 maggio, alle ore 11 a Orbassano va in scena una vera e propria finale, che vedrà sfidarsi TorinoU19 e Milan.

Toro, la vittoria manca da un mese

I granata, come detto, in questa seconda parte di stagione hanno azzerato tutto il vantaggio preso fino a febbraio sulle inseguitrici. Una serie di risultati troppo altalenanti hanno fatto scendere gradualmente la squadra in classifica, e le ultime tre sconfitte consecutive hanno peggiorato ancor di più la situazione. Adesso Dellavalle e compagni si trovano a 48 punti, e hanno il destino nelle proprie mani. in caso di 3 punti contro i rossoneri si accederà ai playoff, se no la stagione finirebbe già domani.

Il Milan fa fatica

Di fronte, i torelli avranno una squadra piena di talenti ma che nell’ultimo periodo ha faticato molto. Nel momento migliore, infatti, Abate ha perso diversi giocatori a causa della chiamata di Pioli in Prima Squadra, e si è dovuto arrangiare. La qualità, però non si discute: da Camarda a Zeroli, passando per Simic e Jimenez. Tutti nomi che hanno già fatto il loro esordio in Serie A e che vogliono arricchire la loro stagione positiva con l’accesso alla fase playoff. Non sarà dunque facile per il Toro, che però a meno di casi particolari potrà contare anche sui propri big come Savva e Dellavalle.