La Primavera del Torino ha un nuovo portiere. Si tratta di Francesco Plaia, classe 2006 che arriva dallo Spezia

Quest’anno la Primavera del Torino sarà allenata da Felice Tufano. I torelli hanno un nuovo portiere: Francesco Plaia. Classe 2006, arriva dallo Spezia in prestito con opzione di riscatto. 35 presenze nelle ultime 2 stagioni in Liguria in Primavera. Inoltre è il portiere titolare dell’Italia Under 18.