Dopo le prime due uscite prestagionali, il Torino Primavera di Tufano si prepara ad affrontare altre amichevoli

Non solo in prima squadra, anche per la Primavera del Torino si è aperto un nuovo ciclo. L’addio di Scurto ha spiazzato tutti, ma la dirigenza ha sostituito l’allenatore siciliano con Felice Tufano, tecnico di grande esperienza. Il nuovo corso dei torelli si è aperto con la possibilità di lavorare a stretto contatto con i grandi di Paolo Vanoli, data la scelta di effettuare il ritiro a Spiazzo, vicino a Pinzolo. Una decisione dettata anche dal fatto che diversi giocatori dell’Under 19 hanno lavorato proprio con l’allenatore ex Venezia in queste prime settimane di allenamenti, respirando l’aria dei pro. I giovani granata hanno iniziato la stagione con due ottime prestazioni, culminate in una vittoria per 4-0 contro la Real Vicenza e in una sconfitta per 1-2 contro il Trento. Ora, però, ci sono in programma altre partite.

Due amichevoli e il Memorial prima del campionato

Ancor prima di esordire ufficialmente in campionato nel weekend del 17 agosto, i torelli di Tufano affronteranno almeno 5 amichevoli. Giovedì prossimo è infatti in programma una sfida contro la Sanremese, squadra ligure di Serie D, mentre domenica la Primavera se la vedrà con l’Under 19 della Pro Vercelli. L’8 e il 9 agosto è poi il momento del “Memorial Mamma e Papà Cairo“, che vedrà in scena Juventus, Milan e Inter oltre ai granata. Il torneo quadrangolare, arrivato alla terza edizione, vedrà le squadre affrontarsi prima a Quattordio e poi – per le fasi finali – ad Alessandria. Dopodiché sarà il momento dell’esordio ufficiale dei ragazzi di Tufano, che il 17 agosto apriranno il campionato in casa contro la Sampdoria. Sarà quello il primo test di un agosto molto complicato, che vede in programma anche le sfide contro Milan e Fiorentina.