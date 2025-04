Roma-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo l’ottimo esordio sulla panchina della Primavera del Torino di una settimana fa, con tanto di vittoria per 4-0 contro l’Empoli, il neo tecnico Christian Fioratti cerca ora il secondo successo consecutivo. Si gioca Roma-Torino, partita complicata contro una delle formazioni più forti del campionato, non a caso i giallorossi sono al momento primi con un punto di vantaggio sull’Inter. Il calcio d’inizio della partita è alle 13, segui Roma-Torino Primavera in diretta con noi su Toro.it.

Primavera, Roma-Torino: la diretta

40′ – Resta a terra Di Nunzio: il giocatore della Roma cade a terra in maniera scomposta dopo un contrasto con Della Rocca

40′ – Altro fallo di Perciun, il 10 spinge Marchetti e l’arbitro riprende il granata

38′ Fallo di Perciun su Graziani, semplice richiamo dell’arbitro

37′ Graziani tenta il tiro dalla distanza, la palla esce alta

36′ Ennesima incursione di Cama sulla sinistra, Olsson respinge in angolo il cross del giallorosso

32′ Perciun ha segnato il quarto gol della sua stagione

32′ GOOOOLLLLL! Il Toro è in vantaggio! Dalla Vecchia ruba palla davanti all’area della Roma, la sfera arriva a Perciun che si accentra, calcia e porta i suoi in vantaggio

30′ AMMONITO Almaviva per un fallo su Franzoni

29′ La Roma gestisce palla nella metà campo avversaria

25′ Occasione Toro! Franzoni calcia dal limite dell’area, Golic devia in calcio d’angolo

24′ Di Nunzio recupera pallone sulla tre quarti avversaria, il granata calcia forte e colpisce l’arbitro Burlando. Il direttore di gara resta alcuni istanti a terra, poi si rialza

22′ Cama si inserisce sulla fascia, tenta un cross morbido ma la difesa del Toro allontana con facilità

18′ AMMONITO Marazzotti

17′ Occasione Roma: Della Rocca penetra in area dalla sinistra, il giallorosso calcia forte ma la palla esce di poco

16′ Tentativo da centrocampo di Almaviva, la palla esce a lato

13′ Duro intervento di Liema Olinga su Della Rocca: l’arbitro ammonisce verbalmente il granata

13′ Fallo di Marchetti

12′ Sgasata di Cacciamani sulla sinistra, il cross in mezzo allontanato dalla difesa

7′ Dalla Vecchia colpisce di testa ma la palla esce alta

7′ Calcio d’angolo per il Toro

4′ La Roma attacca con insistenza

1′ Inizia la partita!

PRIMO TEMPO

Fischio d’inizio alle 13.00

Primavera, Roma-Torino 0-1: il tabellino

Marcatori: 32′ Perciun (T)

Ammoniti: pt 18′ Marazzotti (R), 30′ Almaviva (R)

Roma: De Marzi, Marchetti, Golic, Seck, Cama; Romano, Di Nunzio, Della Rocca, Graziani, Marazzotti; Almaviva. A disp. Jovanovic, Kehayov, Levak, Nardin, Voletta, Reale, Sugamele, Bah, Lulli, Zefi, Ceccarelli. All. Falsini.

Torino: Siviero, Zaia, Olsson, Mullen, Marchioro; Dalla Vecchia, Olinga, Perciun; Jatta, Franzoni, Cacciamani. A disp. Plaia, Anino, Pellini, Sow, Acar, Sabone, Azevedo Mendes, Polikratis, Acquah, Mangiameli, Dimitri. All. Fioratti

Arbitro: Burlando di Genova

Primavera, Roma-Torino: il prepartita

Roma-Torino Primavera si gioca al Tre Fontane di Roma. La formazione granata punterà sulla qualità di Perciun per cercare di fare male ai giallorossi, in attacco Fioratti non potrà però contare su Gabellini, il miglior bomber della formazione Primavera.

Primavera, Roma-Torino: le formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): De Marzi, Marchetti, Golic, Seck, Cama; Romano, Di Nunzio, Della Rocca, Graziani, Marazzotti; Almaviva. A disp. Jovanovic, Kehayov, Levak, Nardin, Voletta, Reale, Sugamele, Bah, Lulli, Zefi, Ceccarelli. All. Falsini.

Torino (4-3-3): Siviero, Zaia, Olsson, Mullen, Marchioro; Dalla Vecchia, Olinga, Perciun; Jatta, Franzoni, Cacciamani. A disp. Plaia, Anino, Pellini, Sow, Acar, Sabone, Azevedo Mendes, Polikratis, Acquah, Mangiameli, Dimitri. All. Fioratti

Dove vedere Roma-Torino Primavera in TV e in streaming

La partita Roma-Torino in diretta può essere vista su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) o in streaming sul sito o sull’app di Sportitalia.