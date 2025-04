La squadra di Fioratti, dopo la sconfitta in trasferta contro la Roma, proverà a rifarsi domenica contro la formazione romagnola

Dopo la convincente vittoria contro l’Empoli al debutto di Fioratti in panchina, la squadra granata è caduta sul campo della Roma. Tuttavia il Torino cercherà di dimostrare di aver lasciato il periodo negativo alle spalle tentando di fornire un’ottima prestazione contro il Cesena. La partita avrà luogo al Valentino Mazzola di Orbassano nella giornata di domenica 13 aprile alle 15:00.

Come arriva il Cesena

Il Cesena arriverà a Torino con una situazione di classifica abbastanza simile alla squadra di casa, sebbene occupi l’11esima posizione contro la 14esima dei granata, le due squadre differiscono per solo un punto. Tuttavia nonostante la differenza tra le squadre sia minima, la squadra romagnola vanta un ottimo periodo di forma che la colloca in 3a posizione grazie al loro reparto offensivo che è riuscito a realizzare ben 10 gol valutando solo le ultime 5 partite del campionato. Il Cesena infatti non perde in stagione da quasi due mesi, ed un’ulteriore vittoria potrebbe rilanciare la squadra nella prima metà della classifica.

Il periodo di forma

L’esordio del nuovo tecnico Fioratti ha fatto ben sperare la formazione granata, che è riuscita a vincere contro l’Empoli, in quello che potrebbe rivelarsi uno scontro chiave per il discorso salvezza. La formazione granata dopo i 3 punti conseguiti ha dato speranze di essere uscita dal difficile periodo di forma che aveva relegato la squadra nella zona a rischio playout. Tuttavia al secondo incontro sotto la guida di Fioratti ha subito dovuto sostenere una grande prova scontrandosi con la capolista, un incontro combattuto fino all’ultimo minuto che però ha visto trionfare i padroni di casa, riusciti a mantenere quota 4 punti di differenza dalla seconda posizione.