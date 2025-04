Torino-Cesena, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Giornata numero 33 del campionato Primavera 1. Torino contro Cesena. La squadra di Fioratti affronta quella di Campedelli. Torino 14° in classifica a 40 punti. Cesena invece 12° a 41. Sfida molto equilibrata di metà classifica. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 13 aprile. Segui la diretta su Toro.it.

Primavera, Torino-Cesena: la diretta

24′ GOOOOOOL DEL TORO! GABELLINI!

21′ Partita ancora bloccata sullo 0-0

16′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Pellini al posto di Mendes

15′ INFORTUNIO per Mendes che chiede il cambio

14′ Mendes a terra

11′ Cacciamani! Fontana para il suo destro in area

10′ Gira palla il Torino

6′ Perini di testa sfiora il vantaggio ospite

5′ Siviero! Super parata su una punizione battuta da Zamagni

3′ Meglio il Cesena in questo inizio

1′ Si parte!

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 15

Primavera, Torino-Cesena 0-0: il tabellino

Torino (4-3-3): Siviero; Marchioro, Mendes (pt 16′ Pellini), Mullen, Zaia; Sabone, Liema, Acar; Politakis, Gabellini, Cacciamani. A disp. Plaia, Desole, Rossi, Perciun, Olsson, Sow, Ferraris, Acquah, Mangiameli, Dimitri. All. Fioratti.

Cesena: Fontana, Campedelli, Valentini, Castorri, Perini, Coveri, Arpino, Domeniconi, Pitti, Zamagni, Abbondanza. A disp. Montalti, Ghinelli, Tampieri, Tosku, Ronchetti, Zamagni, Dolce, Papa. All. Campedelli.

Primavera, Torino-Cesena: il prepartita

Ore 14 Tutto pronto per il match di campionato Primavera 1 tra Torino e Cesena. I pullman delle 2 squadre sono arrivate allo Stadio Valentino Mazzola di Orbassano e manca un’ora al calcio d’inizio. A breve saranno in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

Primavera, Torino-Cesena: le formazioni ufficiali

Primavera, Torino-Cesena: dove vedere in TV e in streaming

Torino-Cesena Primavera è trasmessa in diretta TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, ma sarà visibile anche sul sito di Sportitalia.