La squadra di Fioratti andrà a Genova per disputare la gara contro i blucerchiati che vale la 34a giornata di campionato

Dopo il successo in casa contro il Cesena per 3-1, la primavera guidata da Fioratti si recherà nel capoluogo ligure per disputare la partita contro la Sampdoria che vale la 34a giornata di campionato. Dopo i 6 punti conquistati nelle ultime 3 partite la Primavera granata è in fiducia e si sta preparando per un incontro sulla carta agevole, dal momento che la Sampdoria occupa il penultimo posto in classifica davanti all’Udinese. Calcio d’inizio alle 16 presso il Centro sportivo Gloriano Mugnaini.

Come arriva la Sampdoria

La Sampdoria ospiterà il Torino dopo aver perso il derby contro il Genoa per 2-1, partita che ha rappresentato la seconda sconfitta di fila, sancendo ancora di più la quasi definitiva retrocessione della squadra blu cerchiata. La squadra ligure occupa infatti la penultima posizione, con solamente 22 punti, a 3 posizioni dalla zona salvezza. Dopo i 4 punti ottenuti nelle ultime 5 partite la Sampdoria affronterà la squadra granata in un periodo di forma non ottimale, mentre la vittoria ottenuta col Cesena ha confermato sempre di più l’inversione di tendenza della squadra ospite rispetto alla prima parte del campionato.

La situazione di classifica

Con i recenti successi contro l’Empoli e l’Udinese, il Torino sembra essersi momentaneamente allontanato dalla zona Playout con un vantaggio di 10 punti sul Bologna e a soli 5 punti dal Cagliari per ritornare nella parte sinistra della classifica. Il tecnico Fioratti sta facendo un ottimo lavoro riuscendo a dare continuità al reparto offensivo che dopo 3 partite dal suo arrivo ha totalizzato ben 9 gol, mentre quello difensivo ne ha subiti solamente 2. Domani il Torino potrà contare sul suo goleador classe 2006 Tommaso Gabellini, che dopo aver segnato contro il Cesena tenterà di trovare la rete contro la seconda peggior difesa del campionato con ben 67 gol subiti.