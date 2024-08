Un’altra vittoria per il Torino Primavera, che ha battuto 3-2 la Sanremese nella terza amichevole prestagionale

Prosegue la marcia di avvicinamento al campionato del Torino Primavera. In attesa dell’esordio ufficiale, in programma nel weekend del 17 agosto, i torelli allenati da Felice Tufano hanno disputato oggi la terza amichevole prestagionale. Dopo la netta vittoria per 4-0 contro la Virtus Verona e la sconfitta di misura contro il Trento, a Cantalupa l’Under19 ha avuto oggi la meglio sulla Sanremese – compagine di Serie D – con il risultato di 3-2. Reti di Acar, Gabellini e Dimitri, per una partita che ha rappresentato un segnale importante dato dai granata in vista dell’inizio del campionato. Ora le ultime amichevoli, aspettando i nuovi colpi dal mercato come Plaia, Krzyżanowski e non solo.

I prossimi impegni

Il precampionato del Torino Primavera non finisce qui. Almeno altri due impegni per i giovani granata, che già nella giornata di domenica torneranno in campo per affrontare in amichevole la Pro Vercelli. Da lì si passerà poi alle importanti giornate dell’8 e 9 agosto, quando andrà in scena la terza edizione del “Memorial Mamma e Papà Cairo” a cui prenderanno parte anche Inter, Juventus e Milan. Nelle semifinali di giovedì i ragazzi di Tufano affronteranno i rossoneri, mentre è alto il rischio derby nell’eventuale finale. Quelli saranno gli ultimi impegni della preseason, perché il 17 si torna a fare sul serio: nella prima giornata di campionato il Toro ospiterà la Sampdoria, mentre il mese di agosto si completerà con due sfide insidiose contro Milan e Fiorentina.