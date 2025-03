Domani alle 15 sarà la prima partita da tecnico per Fioratti, che ha sostituito l’esonerato Tufano: a Orbassano arriva l’Empoli

Dopo la pausa nazionali riprende anche il campionato Primavera, domani il Torino (si giocherà al Mazzola di Orbassano alle 15) guidato dal nuovo tecnico Fioratti scenderà in campo contro l’Empoli per la 31a giornata di campionato. I granata vengono da un periodo difficile che ha portato l’ex squadra di Tufano in quindicesima posizione in classifica, mentre i toscani con il terzo peggior attacco del campionato occupano la diciassettesima posizione. Sarà quindi una sfida in cui entrambe le squadre hanno molto da giocarsi: da una parte la squadra toscana giocherà per uscire dalla zona dei playout mentre i granata tenteranno di invertire la striscia negativa delle ultime settimane della stagione che ha portato all’esonero di Tufano, senza contare la volontà del nuovo tecnico di esordire con una vittoria che porterebbe i granata a 40 punti.

Il bilancio della stagione

Dopo una stagione difficile sotto la guida di Tufano, il Torino a 8 partite dalla fine del campionato cercherà di scendere in campo mostrando l’inizio di un nuovo progetto di gioco sotto la guida di Fioratti in vista della prossima stagione. Sia i granata che i toscani mostrano una certa fragilità difensiva con 46 gol subiti da entrambe le parti, tuttavia i granata vantano una maggiore freddezza e concretezza quando si tratta di concludere a rete. Con ben 10 gol il 18enne Gabellini è il capocannoniere granata, e sicuramente ha contribuito ad allargare il discreto bottino di 39 gol stagionali del Torino che con 3 gol in più rispetto all’avversaria di domani si sta garantendo di evitare i playout di fine stagione.

Lo stato di forma

Fioratti ha approfittato della pausa nazionali per allenare al meglio e cercare di dare una sua impronta di gioco alla squadra granata, ha approfittato di questi giorni per ridare fiducia alla sua rosa che si trova in un difficile periodo di forma: avendo totalizzato solamente 2 punti nelle ultime 5 partite di campionato, il che la rende ultima in classifica in questa difficile striscia, iniziata dopo la vittoria contro la Cremonese . L’Empoli non vanta certo una situazione più florida ma i 5 punti delle ultime 5 partite gli consentono di arrivare a Torino in maggiore fiducia dopo aver battuto la Fiorentina nel derby toscano nell’ultima giornata di campionato.