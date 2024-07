Calciomercato Torino / Il Wisla Krakow ha ufficializzato la partenza in prestito in direzione Italia di Krzyżanowski

Nuovo colpo in entrata per il Torino Primavera, dopo l’arrivo di Plaia dallo Spezia. I granata hanno infatti trovato l’accordo con il Wisla Krakow per l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Jakub Krzyżanowski, terzino sinistro polacco classe 2006.

Il comunicato del Wisla Krakow

“Jakub Krzyżanowski resta con noi più a lungo! Dopo il rinnovo del contratto, il giocatore andrà in Italia e lì effettuerà le visite mediche al Torino FC prima di essere ceduto in prestito. Krzyżan, buona fortuna per il tuo ulteriore sviluppo!“.