Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, martedì 30 luglio

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Lazio, accordo con James Rodriguez

Diverse voci insistenti provenienti dalla Colombia parlano di un importante colpo in entrata per la Lazio. I biancocelesti avrebbero infatti trovato l’accordo con James Rodriguez, trequartista colombiano ex Real Madrid reduce da una super Copa America con la maglia del proprio paese. L’accordo sarebbe sulla base di 3 milioni l’anno.

Napoli, ipotesi Chelsea per Osimhen

Victor Osimhen continua a rappresentare uno degli intrecci più caldi di questo calciomercato. L’attaccante nigeriano è in uscita dal Napoli, e se si è raffreddata la trattativa con il Paris Saint-Germain si è invece riaccesa la luce che potrebbe portare l’ex Lille al Chelsea. Il Napoli è infatti molto interessato a Lukaku, con cui ha già un accordo, e sta pensando a uno scambio con gli inglesi, che verserebbero nelle casse degli azzurri 70 milioni di euro oltre al cartellino del belga.

La Juventus fa sul serio per Adeyemi

Adeyemi potrebbe presto diventare un calciatore della Juventus. I bianconeri, dopo aver finalizzato le cessioni di Soulé e Huijsen, sono infatti pronti a formulare un’offerta al Borussia Dortmund sulla base di 30 milioni di euro più bonus. Il calciatore tedesco ha quasi raggiunto un accordo con la Juve, e poi lui stesso può spingere il club proprietario del proprio cartellino ad accettare la proposta di Giuntoli.

Dovbyk-Roma: è questione di tempo

Artem Dovbyk si avvicina sempre più a diventare un attaccante della Roma. Dopo aver rifiutato l’Atletico Madrid, ora è solo questione di tempo affinché l’ucraino possa indossare la maglia giallorossa. Dopo la prima offerta rifiutata da parte del Girona, Ghisolfi è partito in direzione Spagna per parlare con il giocatore e formulare una nuova proposta di circa 35 milioni, che molto probabilmente verrà accettata.