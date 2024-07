Calciomercato Torino / Si è bloccata la trattativa per Hajdari, e ora Vagnati accelera per acquistare Erlic dal Sassuolo

Tra campo e mercato, il mese di luglio del Torino si proietta verso la propria fine. Il bilancio del primo mese di trasferimenti ha fatto capire che i granata hanno sì tre nuovi acquisti su cui poter contare, ma la rosa è tutt’altro che completa. Il reparto che necessita di più rinforzi è la difesa, e il solo Saul Coco non basta per coprire le partenze di Rodriguez, Buongiorno, Djidji e Lovato. Per questo motivo Vagnati continua a lavorare sul fronte Erlic, che in questo momento rappresenta il primo nome nella lista del club.

Stop Hajdari, si accelera per Erlic

Il croato del Sassuolo è un obiettivo del Torino ormai da due settimane. Il direttore tecnico si è prima fiondato con forza su Hajdari, ma lo scopo era quello di affiancare a lui un altro centrale data la situazione precaria legata al recupero di Schuurs. Poi però si è congelata la trattativa con il Lugano per l’ex Juventus Next Gen, poiché il club svizzero ha deciso di non voler cedere in questa fase di mercato il difensore. Per questo motivo, Vagnati si sta concentrando ora unilateralmente su Martin Erlic. Il centrale, reduce dall’Europeo giocato con la maglia della Croazia, non vuole rimanere in Serie B con il Sassuolo ed è in uscita. I neroverdi, però, aspettavano prima di chiudere Odenthal dal Como per coprire una sua eventuale partenza. La chiusura è arrivata, e adesso la trattativa per l’ex Spezia può entrare nella fase calda.

La formula che vuole il Toro

Il Toro vorrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto, ed è da vedere se gli emiliani accetteranno. Qualora il croato dovesse arrivare in Piemonte la difesa non sarebbe però completata, perché nelle strategie del club c’è da prendere un altro centrale.