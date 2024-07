Calciomercato Torino / Nemanja Radonjic è in uscita dal Torino. Ma il serbo, a metà sessione è ancora senza squadra

Quello di Paolo Vanoli è un Torino che sta prendendo forma. Piano, ma sta prendendo forma. Servono ancora rinforzi dal mercato. Ma Vagnati si muove non solo in entrata, ma anche in uscita. Nemanja Radonjic, attaccante serbo di proprietà del Torino, è un esubero. Il giocatore è in uscita, ma a metà sessione di calciomercato è ancora senza squadra. Dopo la scorsa annata, molto complicata, non ha preso parte a Euro 2024 con la Serbia. Al raduno al Filadelfia poi, non si è presentato, di comune accordo con la società. A quel punto, ovviamente, per lui niente ritiro a Pinzolo e niente tournée in Francia. Radonjic si trova in Serbia e si sta allenando da solo, in attesa dell’offerta giusta.

Da tutto a niente in un attimo

Nell’estate 2023, dopo una buona stagione con Juric, Radonjic aveva preso la maglia numero 10. Aveva iniziato con il botto, facendo bene il ritiro e segnando 3 gol nelle prime 3 partite di Serie A. Sembrava tutto perfetto. Poi qualcosa si è rotto. Juric si era stancato dei suoi atteggiamenti e non lo aveva convocato per alcune partite. Poi lo aveva reintegrato, ma con il cambio modulo non aveva più trovato spazio. A gennaio, il trasferimento al Maiorca in Liga spagnola. Ma le cose non sono andate meglio. Radonjic al Torino non vuole più starci, tanto che Vanoli non lo ha potuto nemmeno valutare.

La Stella Rossa

La Stella Rossa, stando a quanto detto dai piani alti della società, era molto interessata a lui. Ma in concreto, non si è ancora fatto nulla. Queste le parole di Terzic, dg della Stella Rossa: “Lui è nostro figlio e la Stella Rossa ha sempre una porta aperta. Gli ho parlato, ha il desiderio di venire alla Stella Rossa”. Poi Mrkela, il ds, ha detto: “Siamo costantemente in contatto con lui. Noi vogliamo portarlo qui, ma non tutto dipende da noi”.