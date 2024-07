Calciomercato Torino: Martin Erlic, seguito da Vagnati nelle ultime settimane, ha trovato l’accordo col Bologna

Il Toro lo seguiva da tempo, da quando dall’infermeria le notizie su Perr Schuurs hanno cominciato a destare preoccupazione. Martin Erlic, il croato del Sassuolo,, era stato individuato come il giocatore ideale per tamponare la situazione in difesa: con Saul Coco dirottato al centro (al posto dell’olandese), Erlic avrebbe agito da braccetto destro aumentando così il numero dei difensori a disposizione di Vanoli. Nelle ultime ore, però, l’inserimento del Bologna si è rivelato decisivo, tanto che la trattativa tra neroverdi e felsinei è da definirsi praticamente chiusa.

Difesa da costruire

Sfuma così un obiettivo in un momento in cui il Toro si sta preparando all’esordio ufficiale, quello di Coppa Italia col Cosenza. Al momento in difesa è emergenza: i granata hanno perso la difesa titolare – Djidji anche se a mezzo servizio nell’ultima stagione, Buongiorno e Rodriguez – motivo per cui Vanoli sta ancora una volta “forzando” Vojvoda in difesa.

Al Toro servono due difensori

Se Erlic è destinato al Bologna, dove conta di fare le visite mediche, ora il Toro dovrà gioco forza andare a caccia di un altro difensore, sperando di ricevere buone notizie dal consulto che Perr Schuurs ha svolto a Londra, oltre a quello di piede mancino che occorre per avere in rosa un vice Masina.