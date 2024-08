Calciomercato Torino / Erlic è sfumato, e ora Vagnati dovrà andare alla ricerca di due nuovi difensori centrali

Si è entrati nella seconda parte della sessione estiva del calciomercato. Il Torino ha fin qui messo a segno gli acquisti di Coco, Paleari e Ché Adams, ma la rosa è tutt’altro che completa. Come dichiarato da Cairo nella conferenza stampa di presentazione di Vanoli, al netto delle uscite servono ancora due difensori centrali e un esterno mancino di centrocampo. Le partenze di Djidji, Buongiorno, Rodriguez e Lovato fanno infatti sì che non basti il solo Saul Coco all’interno della difesa, e Vagnati deve prendere al più presto nuovi profili. Per circa due settimane il direttore tecnico granata ha seguito da vicino Martin Erlic, ora sfumato perché chiuso dal Bologna.

Servono due nuovi nomi

Quando Erlic sembrava potersi avvicinare al Torino, ecco che il Bologna ha affondato il colpo. Un’iniziale distanza sulla formula con il Sassuolo ha fatto rallentare la trattativa che lo avrebbe portato sotto la Mole, e gli emiliani hanno poi fatto il resto grazie al fattore Italiano, il quale aveva fatto crescere il difensore croato nei suoi anni allo Spezia. Anche Erlic dunque è sfumato, così come lo stesso potrebbe accadere presto per Hajdari. In questo momento si sono infatti fermati i discorsi con il Lugano e lo svizzero ha ripreso a giocare, quindi appare difficile ipotizzare che possa partire.

La situazione Schuurs

Con Masina e Dellavalle sulla sinistra, Coco e Vojvoda da braccetti di destra e Schuurs in mezzo, apparentemente al Toro sarebbe servito un solo difensore che avrebbe fatto da ricambio all’olandese. I continui problemi di quest’ultimo, però, hanno cambiato le strategie di Vagnati e Cairo. L’ex Ajax non si è ancora ripreso dall’infortunio al crociato e dovrebbe averne ancora per diversi mesi, motivo per cui al Toro servirà acquistare due centrali prima della fine del mercato – e possibilmente anche dell’inizio del campionato. Di trattative in corso al momento non ce ne sono, ma ora è il momento di accelerare.