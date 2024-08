Calciomercato Serie A / Le notizie di oggi, 1 agosto 2024, di calciomercato in Serie A. Rui Patricio al Monza

Con la giornata di oggi, si entra nel mese di agosto. Sessione di calciomercato che è iniziata il 1 di luglio e finirà il 30 di agosto. Sono tante le trattative in Serie A. Il Monza, allenato da Nesta, sembra aver scelto il portiere. Di Gregorio infatti è andato alla Juventus. Sembrava tutto fatto per Gollini dal Napoli, ma poi è andato al Genoa. Questo perché di mezzo si era messo anche Keylor Navas, poi sfumato. Adesso invece, sono state fissate le visite mediche per il portoghese Rui Patricio. Arriva dalla Roma.

Dovbyk alla Roma

Roma che invece, in entrata, ha scelto il suo bomber. Dovbyk, attaccante ucraino, è atterrato oggi a Ciampino e dopo Soulé è il secondo colpo in attacco. Quest’anno aveva giocato in Spagna, nel Girona. Lukaku e Abraham sono in uscita.

Fiorentina su Gudmundsson

Anche la Fiorentina si muove in attacco. Avviati i contatti con il Genoa per Gudmundsson. C’è ottimismo nella riuscita dell’affare. A gennaio la Viola ci aveva già provato, offrendo 25 milioni che però non erano bastati. Ma adesso le cose sono cambiate.

Nico Gonzalez in partenza

La Fiorentina pagherebbe Gudmundsson con i soldi di Nico Gonzalez. L’argentino infatti, dopo 3 stagioni a Firenze, potrebbe salutare. Su di lui ci sono Atalanta e Juventus. Decisive le prossime ore.

Napoli-Lukaku: c’è l’Aston Villa di mezzo

Lukaku è di proprietà del Chelsea, che dall’Inter lo aveva strapagato. Poi con Tuchel non era sbocciato l’amore, così è tornato all’Inter e poi è andato alla Roma. Adesso non aspetta altro che andare al Napoli di Conte. Ma la trattativa è in stand-by, perché il Chelsea ha l’accordo per mandarlo all’Aston Villa. Situazione bloccata. Inoltre il Napoli, prima di prenderlo, deve vendere Osimhen.