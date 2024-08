Erlic è andato al Bologna e Hajdari si è allontanato, ma il Toro ha bisogno di difensori. Ecco i profili che cercano i granata

Continua la preparazione del Torino in vista dei primi impegni ufficiali. La squadra, allenata da Vanoli, si trova al momento in ritiro in Francia. Per essere completata, neccesita ancora di alcuni tasselli. Soprattutto in difesa, oltre all’esterno mancino. Servono infatti almeno altri 2 difensori. Vagnati si muove sul mercato, quando siamo ormai a metà sessione. Erlic del Sassuolo, era un obiettivo concreto ma è andato al Bologna per circa 7 milioni di euro. Hajdari invece, del Lugano, si è allontanato. Dopo le parole del ds degli svizzeri, la trattativa si è bloccata. Poi il Toro, non ha mai fatto l’affondo decisivo. Ora il tempo stringe. Ma quali sono i profili che il Torino cerca?

I profili cercati

Un difensore deve essere mancino. Come braccetto sinistro, nella difesa a 3 granata, ci sono solo Masina oppure Dellavalle adesso. Quindi per forza di cose uno (come lo era Hajdari) deve essere mancino. L’altro invece, destro. C’è solo Vojvoda adesso in quel ruolo, quello del braccetto destro. Tameze non è mai stato provato da Vanoli in quella zona. Quindi servono rinforzi e servono il prima possibile. Ora Dellavalle appunto oppure Bianay Balcot stanno coprendo i buchi.

La situazione difesa: emergenza

Ormai è chiaro quale sia la difesa titolare del Torino: Vojvoda-Coco-Masina. Lo scorso anno invece la difesa titolare (almeno all’inizio) era Schuurs-Buongiorno-Rodriguez… Buongiorno e Rodriguez sono andati via, mentre Schuurs è alle prese con un infortunio che, si sta prolungando molto. Ecco quindi che oltre ai 3 titolari di quest’anno, c’è solo Sazonov confermato in Prima Squadra. Lui è il sostituto di Coco. Ma Masina e Vojvoda necessitano di alternative. Più tardi arrivano i rinforzi e più ci metteranno ad entrare nei meccanismi dell’allenatore. I primi impegni ufficiali sono alle porte.