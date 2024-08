Calciomercato Torino / L’Union Berlino ha iniziato a muoversi per l’eventuale sostituto di Gosens: un segnale importante per i granata

La sessione di calciomercato, in Serie A, è praticamente giunta a metà della sua durata. Vanoli ha ancora bisogno di rinforzi per completare la squadra. In particolare, c’è bisogno di un esterno sinistro. Il nome più caldo, il preferito del Torino, è senza ombra di dubbio Robin Gosens. Giocatore tedesco, che milita nell’Union Berlino in Bundesliga. La trattativa va avanti da giorni, ma non si è ancora sbloccata. I tedeschi sanno che al Toro piace molto, quindi se devono cederlo, vogliono guadagnarci il massimo possibile. Esterno di piede mancino, capace di fare gol e assist, sarebbe un gran colpo per i granata. In Italia ha già dato spettacolo con le maglie di Atalanta (soprattutto) e Inter. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni.

La situazione

Vagnati ha innanzitutto fatto un sondaggio per Gosens cercando di imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. L’Union Berlino vuole però alzare il prezzo e vorrebbe cedere il terzino o a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni. Nel frattempo però dalla Germania arriva la notizia che la società tedesca ha iniziato a muoversi per trovare un sostituto al terzino e sta portando avanti una trattativa per Bernardo, terzino sinistro brasiliano di proprietà del Bochum. Un chiaro segnale del fatto che si stiano cautelando in caso di partenza di Gosens.

Le parole del ds dei tedeschi

Portare a termine la trattativa non sarà comunque semplice. Il direttore sportivo dell’Union Berlino, in merito alla trattativa per Gosens, nei giorni scorsi dichiarava: “Su Gosens posso dire che ora è qui con noi ed è concentrato al massimo su questo. Ha un contratto con l’Union Berlino. Quelle che lo riguardano sono in questo momento solo voci di mercato, non ci sono offerte concrete”. Poi ha aggiunto: “C’è tempo fino al 31 agosto per valutare tutte le offerte e poi annunceremo ciò che avremo deciso”. Un tentativo di alzare il prezzo. Vagnati però non molla: vuole riportare Gosens in Italia e spera di riuscirci in tempi brevi.