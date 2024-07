Calciomercato Torino / Hors Heldt è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della trattativa per la cessione di Robin Gosens

La trattativa per portare al Torino il terzino sinistro Robin Gosens è entrata nel vivo. Negli ultimi giorni il dt granata, Davide Vagnati, ha alzato il pressing per cercare di arrivare a un accordo, forte anche del fatto che lo stesso giocatore tornerebbe volentieri a giocare in Serie A. Un accordo con l’Union Berlino, club proprietario del cartellino del calciatore, non è però ancora stato trovato, come ha ora confermato anche il ds della società tedesca, Horst Heldt.

Calciomercato Torino, il ds dell’Union Berlino: “C’è tempo per valutare le offerte”

Intervenendo ai microfoni di Sky Germania, il dirigente dell’Union Berlino ha dichiarato: “Su Gosens posso dire che ora è qui con noi ed è concentrato al massimo su questo. Ha un contratto con l’Union Berlino. Quelle che lo riguardano sono in questo momento solo voci di mercato, non ci sono offerte concrete”. Una frenata alla trattativa ma che non deve essere inteso come uno stop perché lo stesso Heldt, sempre nel corso del suo intervento televisivo, ha spiegato che per le cessioni: “C’è tempo fino al 31 agosto per valutare tutte le offerte e poi annunceremo ciò che avremo deciso”.