Ivan Ilic è in questo momento un titolare del Torino di Paolo Vanoli, ma con un’altra offerta potrebbe lasciare

A poco più di una settimana dall’esordio ufficiale in stagione, il Torino continua a sistemare la rosa a disposizione di Paolo Vanoli. In attesa di altri innesti che riguarderanno in primis la fascia sinistra e la difesa, Vagnati continua a lavorare anche sulle uscite. Il nome più caldo a partire dopo la cessione di Buongiorno è quello di Ivan Ilic, che è al centro dell’attenzione di diversi club europei. Sfumato ormai quasi definitivamente il passaggio allo Zenit San Pietroburgo, il serbo si divide tra campo e mercato, lavorando agli ordini di Vanoli senza alcun problema.

Tra campo…

Intanto, alla prima occasione disponibile, il nuovo allenatore granata ha schierato da titolare Ilic. In un centrocampo ancora provvisorio il serbo è partito dal primo minuto nella seconda amichevole prestagionale contro la Cremonese, uscendo poi al termine del primo dei quattro tempi di gioco per far spazio a Horvath. L’idea di Vanoli, stando alla rosa attuale, è quella di schierare una mediana a tre con l’ex Verona in cabina di regia e al suo fianco Tameze e Ricci, mentre Gineitis e Linetty sarebbero i primi sostituti. In questo momento dunque Ilic è un titolare, ma la situazione potrebbe cambiare come accaduto più volte anche nel corso della scorsa stagione.

… e mercato

Congelatasi la trattativa con lo Zenit San Pietroburgo, il nome di Ilic rimane comunque caldo per quanto riguarda le uscite. Il serbo non è ufficialmente sul mercato e a nessuno dispiacerebbe se alla fine dovesse rimanere, ma in caso di offerta congrua al suo valore si valuterebbe una sua cessione. L’obiettivo di Cairo e Vagnati è infatti quello di monetizzare dalla sua partenza per reinvestire il denaro nel suo sostituto e in un altro ruolo, magari il terzo difensore centrale.