Davide Vagnati insiste per riportare Robin Gosens in Italia ma l’Union Berlino sta giocando al rialzo: il punto

Il Torino non molla Robin Gosens. Davide Vagnati sta cercando da giorni di trovare l’accordo con l’Union Berlino, forte della volontà del giocatore di tornare a giocare in Serie A. I tedeschi però sembrano giocare al rialzo e nelle ultime ore il direttore sportivo Heldt ha parlato dell’ex Atalanta e delle possibilità relative al suo futuro, chiudendo a un imminente partenza del tedesco: “Su Gosens posso dire che ora è qui con noi ed è concentrato al massimo su questo. Ha un contratto con l’Union Berlino. Quelle che lo riguardano sono in questo momento solo voci di mercato, non ci sono offerte concrete. C’è tempo fino al 31 agosto per valutare tutte le offerte e poi annunceremo ciò che avremo deciso”.

Per Gosens rischio asta

Parole che di fatto espongono il Torino a un concreto rischio di vedere scatenata una vera e propria asta con altri club per le prestazioni del giocatore. Se Vagnati vorrà riportarlo in Italia dovrà impegnarsi a convincere in fretta i tedeschi per provare ad anticipare altre possibili proposte. Gosens è un profilo che piace e che in Italia ha avuto modo di farsi notare e non poco. Un giocatore che farebbe comodo a molti club oltre che a quello granata, bisognoso di trovare una valida alternativa a Lazaro e Vojvoda sulla fascia sinistra.

I numeri di Gosens

Il suo trasferimento all’Union Berlino ha permesso a Gosens di ritrovare continuità e fiducia. Nella stagione più recente i suoi numeri sono stati molto buoni: 6 gol e 4 assist in 30 partite di Bundesliga rappresentano un contributo significativo, soprattutto per un esterno di centrocampo. Inoltre, ha segnato anche un gol in 6 partite di Champions League, dimostrando di poter essere decisivo anche nelle competizioni europee.