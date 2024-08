Karol Linetty ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha fatto intendere di voler restare al Torino

Karol Linetty è giunto alla sua quinta stagione con indosso la maglia del Toro. Con il passare degli anni il polacco è diventato un giocatore importante per la squadra, sia sotto il punto di vista tecnico che come uomo spogliatoio. Nell’ultima stagione è stato uno dei giocatori che si è sacrificato di più per il club e anche uno di quelli in grado di fare maggiormente la differenza. Basti pensare alla grande prestazione di Cagliari, dove ha salvato un gol fatto sulla linea di porta e ha tenuto vive le speranze di qualificazione all’Europa dei suoi. Ora però il suo contratto è in scadenza e la società dovrà decidere il suo futuro. Intanto il giocatore sembra avere le idee piuttosto chiare.

Linetty: “Orgoglioso di essere qua”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport Karol Linetty ha parlato così del suo futuro: “In questo club ci sto da Dio. Sono orgoglioso di essere da tanti anni con il Toro e di poter iniziare la mia quinta stagione. E poi la città è bellissima. Torino è stupenda, è semplicemente casa mia. In questa città mi trovo come a casa”. Parole che non lasciano spazio a particolari interpretazioni, che denotano la sua volontà di continuare a giocare nel Torino. La palla ora passa alla società: il contratto del centrocampista polacco è in scadenza al 30 giugno 2025. Ora la priorità resta il mercato in entrata, ma Vagnati dovrà sedersi al tavolo con il giocatore e il suo entourage per trovare un accordo prima di quel giorno. In caso contrario le strade di Linetty e del Toro si separeranno e il club sarà costretto a perdere uno dei giocatori più rappresentativi dello spirito granata.