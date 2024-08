Calciomercato Serie A / Le notizie di oggi, venerdì 2 agosto, di calciomercato in Serie A: Emerson Royal verso il Milan

Continua il calciomercato della Serie A. La sessione si è aperta il 1 di luglio e si chiuderà il 30 di agosto. Tutte le squadre si muovono alla ricerca dell’affare giusto. In casa Milan, si avvicina Emerson Royal. Terzino destro di proprietà del Tottenham. Dopo il rilancio delle ultime ore, si lavora no stop per chiudere al più presto per il brasiliano. Rilancio anche per Fofana del Monaco, che potrebbe avvicinarsi.

Napoli su Billy Gilmour

Anche il Napoli di Conte si muove per trovare rinforzi. Il primo nome della lista è il centrocampista scozzese Billy Gilmour. Cresciuto nel Chelsea, nel 2022 si è trasferito al Brighton per 8,30 milioni di euro. Nuova offerta nelle ultime ore e a breve si può chiudere la trattativa.

In 4 per Cancellieri

Matteo Cancellieri, di proprietà della Lazio, l’ultima stagione l’ha giocata in prestito all’Empoli. Protagonista della salvezza, adesso è un esubero in casa biancoceleste. Su di lui ci sono 4 squadre: Parma, Como e Venezia. Poi c’è il Rennes in Francia che ha chiesto informazioni.

Milan tra Abraham e Fullkrug

Oltre al nuovo numero 7, Morata, il Milan ha bisogno di un altro attaccante. Fullkrug, tedesco del Borussia Dortmund, ha aspettato i rossoneri ma adesso andrà al West Ham. Quindi tutto su Abraham, in uscita dalla Roma.

Empoli e Udinese

Si muovono anche Empoli e Udinese. Empoli che ha messo gli occhi su Provod dello Slavia Praga. Il giocatore ceco, ha partecipato anche a Euro 2024. Udinese che invece ha preso Gonçalo Esteves, rinforzo per la difesa dallo Sporting Lisbona. Ma i bianconeri cercano rinforzi anche a centrocampo. Piacciono Jesper Karlstrom del Lech Poznan e Jurgen Ekkelenkamp dell’Anversa.