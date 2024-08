Calciomercato Torino / Ivan Ilic verso la permanenza al Torino. Il numero 8 granata si allontana dallo Zenit di San Pietroburgo

La sessione di calciomercato è aperta ormai da tempo. Toro che si muove in entrata, ma deve anche dare un occhio agli interessi delle altre squadre. Ivan Ilic, si allontana dallo Zenit. I russi erano piombati su di lui, ma l’affare si è bloccato. I motivi principali sono 2. Il primo è che il serbo, non era del tutto convinto della destinazione e non ha mai spinto per chiedere la cessione. Inoltre, lo Zenit non ha venduto Wendel al Galatasaray. Quindi i russi, dopo averlo chiesto, si sono ritirati. In pratica, non hanno mai fatto l’affondo finale per prenderlo. Il numero 8 granata viaggia sempre più verso la permanenza al Toro.

L’anno della consacrazione

Lo scorso anno da lui, ci si aspettava di più. Le buone prestazioni non sono mancate, ma è mancata continuità. Quello che arriva per lui, deve essere l’anno della consacrazione. Arrivato dal Verona, non ha ancora fatto il salto definitivo. Con Vanoli, può svoltare. Il suo ruolo sarà la mezzala sinistra, al fianco di Ricci. Può mettersi in luce anche in questa zona.

Le parole di Vagnati e Cairo

Davide Vagnati, a Pinzolo, aveva detto: “Ilic allo Zenit? Sicuramente ne stiamo parlando ma Ivan è un grande patrimonio per il Torino, un giocatore importante. Ha fatto anche un Europeo di ottimo livello. Finché sarà qui sarà a disposizione del mister e se resterà sarà un grande giocatore di talento per noi”. Cairo poi aveva aggiunto: “Noi pensiamo a Ilic come un giocatore che sta con noi. C’è interesse e non soltanto dello Zenit. Ha evidentemente molti estimatori in giro per l’Europa. Se dovesse rimanere sarei comunque contento”. Infine, il ds dello Zenit aveva dichiarato: “Ilic? Non è chiusa”.

Euro 2024 e il ritorno al Toro

Ad Euro 2024, la Serbia è uscita ai gironi. Ma Ilic ha giocato bene, fornendo anche 1 assist in 3 partite. Dopodiché, per lui un breve periodo di vacanza. Adesso è tornato al Toro e Vanoli ha già fatto capire che lui è un titolare, nelle amichevoli.