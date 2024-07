La trattativa con i russi è attualmente in stand-by. Il presidente granata: “Se dovesse rimanere sarei contento”

Il mercato del Torino, in questi giorni di raduno a Pinzolo, si sta man mano delineando, sia in entrata che in uscita. Dopo gli arrivi di Coco, Paleari e Adams, resta vivo l’interesse anche per quanto riguarda il discorso cessioni. L’attenzione nelle ultime settimane è sul futuro di Ivan Ilic. Del serbo si è parlato e scritto molto di un suo possibile addio in direzione Zenit San Pietroburgo. Una trattativa che pareva avviata verso la chiusura, ma che nelle ultime ore ha subito dei rallentamenti.

Ilic, l’offerta dello Zenit

L’offerta presentata dal club russo al Torino si attesta intorno ai 22 milioni di euro più 3 di bonus. Un gruzzoletto non indifferente, che garantirebbe una plusvalenza dopo l’investimento da 15.7 milioni di euro di gennaio 2023. Sembrava fatta, ora invece la trattativa pare essersi bloccata. A proposito della situazione di Ilic si è espresso, nella cornice di Pinzolo, Urbano Cairo. Il presidente granata – intervistato da Sky Sport – ha inizialmente elogiato il centrocampista: “Lui è un talento, un grande giocatore. E’ un piacere vederlo giocare“, per poi chiosare con lo stato attuale della trattativa.

Cairo: “Ilic? Ha diversi estimatori”

Non è questo il caso di parlare al singolare, visto che su Ilic c’è l’interesse, come asserisce Cairo, di altri club europei: “Noi pensiamo a Ilic come un giocatore che sta con noi. C’è interesse e non soltanto dello Zenit. Ha evidentemente molti estimatori in giro per l’Europa. Se dovesse rimanere sarei comunque contento”. Scenario dunque tutto in divenire, con varie possibilità. Ilic potrebbe non solo accordarsi con un’altra società che non sia lo Zenit, ma addirittura confermarsi tra i titolari del nuovo corso Vanoli. Un’opzione, quest’ultima, che almeno una settimana fa appariva in ribasso e difficilmente percorribile.