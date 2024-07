Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, martedì 23 luglio

La Juventus si muove per chiudere Jean-Clair Todibo dal Nizza. La dirigenza bianconera lavora per il prestito e un eventuale riscatto fissato all’estate prossima, escludendo momentaneamente l’obbligo. Sul fronte uscite, i bianconeri hanno ricevuto una nuova offerta per Matias Soulé. Per l’argentino, sono già stati rifiutati 25 milioni di euro più 4 di bonus. Un

Il Bologna sogna Hummels

Il Bologna per sostituire Riccardo Calafiori diretto a Londra, sponda Arsenal, è in contatto con l’entourage di Mats Hummels. Trattativa ancora lontana dalla chiusura. Il difensore ex Borussia Dortmund si sta prendendo dei giorni di riflessione e in precedenza ha già rifiutato offerte dall’Ajax e dall’Arabia Saudita e, in patria, dal Bayer Leverkusen.

Il Monza tenta il doppio colpo

Adriano Galliani e il Monza verso la chiusura di un doppio acquisto. Secondo Tuttosport, il dirigente dei brianzoli ha infatti incontrato l’agente Beppe Riso, che tra i suoi assisti ha Daniel Maldini, di proprietà del Milan, e Stefano Sensi, svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Inter.

Praet verso il ritorno in Italia

Un ex Torino potrebbe tornare in Serie A. Si tratta di Dennis Praet, in questi giorni nel mirino del Lecce dopo essersi svincolato dal Leicester. Sulle tracce del belga anche l’Anderlecht, dove ha mosso i primi passi in carriera. In Salento è pronto a fargli firmare un contratto biennale o un triennale a cifre più contenute. C’è ancora un po’ di distanza economica fra le parti.

Il Verona ha acquistato a titolo definitivo Dailon Rocha Livramento, attaccante 23enne nato in Olanda ma di passaporto capoverdiano. L’anno scorso ha giocato nella serie B olandese con il Maastricht, in cui ha messo a segno 16 gol in 35 partite. Il giocatore è già a Verona per le visite e la firma.

