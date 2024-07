Calciomercato Torino / La situazione legata a Schuurs preoccupa Vagnati, che potrebbe decidere di acquistare altri due difensori

Anche il terzo è andato. Dopo essersi mosso “a fuoco lento” nei primi giorni di mercato, il Torino ha ufficializzato Coco, Paleari e Che Adams nel giro di una settimana. Il lavoro ora è però tutt’altro che finito, perché l’obiettivo di Vagnati è quello di migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Paolo Vanoli, a partire dalla difesa. Le partenze di Djidji, Buongiorno, Rodriguez e Lovato fanno infatti sì che non basti il solo arrivo di Coco per completare il reparto, motivo per cui il direttore tecnico granata sta valutando le opportunità che prendono i nomi di Hajdari ed Erlic.

Si tratta per Hajdari

Il nome di Hajdari è seguito ormai da poco più di una settimana. Il difensore svizzero, con un passato alla Juventus Next Gen, è il profilo individuato da Vagnati come sostituto dell’ormai ex capitano Rodriguez. Piede mancino e buona tecnica, il classe 2003 è valutato circa 6 milioni di euro dal Lugano. Qualora arrivasse si giocherebbe il posto con Masina, proprio come accaduto a Rodriguez nella seconda parte della scorsa stagione.

Schuurs preoccupa: si pensa a Erlic

Anche Hajdari, però, potrebbe non bastare. La linea societaria inizialmente era quella di affiancare a Coco un solo altro acquisto, considerando anche la promozione di Dellavalle. Le complicazioni legate al recupero di Schuurs, però, potrebbero modificare i progetti iniziali. L’olandese potrebbe fermarsi ancora per un po’ di tempo, rischiando di saltare la prima parte di stagione. Per questo motivo Vagnati vuole cautelarsi andando a comprare un altro centrale, e il nome in questione è quello di Erlic. Il difensore croato difficilmente rimarrà in Serie B con il Sassuolo, e il dt granata sta sondando il colpo. In questo modo lui giocherebbe a destra, con Coco che sarebbe in grado di adattarsi a centrale puro della difesa a 3 proposta da Vanoli.