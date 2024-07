Vagnati ha parlato del recupero di Perr Schuurs dal suo terribile infortunio al ginocchio: non si sa quando possa tornare

Perr Schuurs è ancora alle prese con l’infortunio rimediato lo scorso 21 ottobre nella sconfitta interna per 0-3 contro l’Inter. In uno scontro con Barella infatti l’olandese si è rotto il legamento crociato e fin da subito era chiaro che i granata avrebbero dovuto fare a meno dell’ex Ajax per il resto della stagione. Se poi ad un certo punto si sperava in un rientro del numero 3 già per l’ultima partita della stagione questa speranza è sta brutalmente distrutta e la situazione è peggiorata. Le cure infatti non sono andate per il meglio e il difensore è ancora adesso, dopo 10 mesi, alle prese con l’infortunio. Schuurs infatti non è presente al ritiro di Pinzolo ma è a Torino che sta seguendo un programma di recupero per cercare di tornare in campo il prima possibile. Le parole del DS Vagnati tuttavia non sono per nulla rassicuranti, infatti in un intervista ha accennato alla situazione dell’olandese parlandone così: “Per Schuurs stiamo cercando di trovare la soluzione più veloce per far rientrare il ragazzo. In base alle nuove informazioni cliniche valutiamo i tempi di recupero. Non so dire adesso se tornerà tra un mese o quando”.

Rischio concreto che salti le prime partite della stagione

Il rischio concreto per Vanoli è di non avere il difensore olandese per le prime partite della stagione, a partire dalla sfida di Coppa Italia contro il Cosenza, partita che il numero 3 molto probabilmente salterà. Il centrale rischia di non esserci nemmeno per la prima partita dei granata in campionato e al momento ancora non si sa per quanto mister Vanoli dovrà aspettare il suo giocatore. Con l’addio di Buongiorno, ceduto al Napoli, Schuurs è sicuramente diventato il centrale più importante della squadra, lo era già stato nella prima stagione senza Bremer quando Buongiorno ancora non era il difensore incredibile che è diventato la stagione successiva. Ora Schuurs deve tornare ad essere quel difensore e con ogni probabilità sarà il pilastro sul quale si reggerà la difesa granata nella stagione che sta per cominciare. Per questo motivo la sua assenza in ritiro e nei primi impegni è un dramma per i granata che faranno di tutto per riportarlo in campo il prima possibile.