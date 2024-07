Dove vedere l’amichevole tra Torino e Virtus Verona che avrà luogo alle 17 a Pinzolo?

Alle 17 il Torino di mister Vagnati affronterà il Virtus Verona in un’amichevole. A Pinzolo i granata sono in ritiro e si stanno preparando per la prossima stagione. Oggi il Toro per prepararsi al meglio e mettere minuti nelle gambe affronterà il Virtus Verona in una partita amichevole. La partita sarà trasmessa su Torino Channel. Per vedere la partita però sarà necessario registrarsi sul sito dei granata. L’amichevole di oggi sarà un’ottima prova per Vanoli che deve valutare tutti i suoi giocatori e in particolare deve valutare i giovani della Primavera che il mister potrebbe voler lanciare in questa stagione, l’ex allenatore del Venezia infatti si è sempre affidato ai giovani nella sua carriera e l’amichevole di oggi è un ottima prova per valutarli. La diretta web, come sempre, sarà disponibile su Toro.it.