Durante il ritiro di Pinzolo Vojvoda è stato anche provato nel ruolo di difensore centrale da mister Vanoli

A causa dei pochi difensori disponibili Vanoli è stato costretto a provare Vojvoda da difensore centrale. Infatti i granata sono in emergenza nel reparto difensivo, con gli addii di Rodriguez e Djidji che hanno lasciato il Toro a parametro 0, di Lovato che non è stato riscattato e di Buongiorno che si è trasferito a Napoli per 35 milioni bisogna rifondare quasi completamente il reparto difensivo. Il tutto procede però a rilento, infatti la squadra piemontese per ora si è assicurata solamente Coco come nuovo difensore e in più a rendere ancora più esigue le fila dei difensori centrali si aggiunge l’infortunio di Schuurs che potrebbe tenerlo fuori ancora a lungo. In questa situazione di emergenza Vanoli deve trovare delle soluzioni e se puntare su Dellavalle sicuramente può essere una parte della soluzione è anche vero che non basta. L’ex tecnico del Venezia ha quindi deciso di studiare delle possibili soluzioni in caso il mercato rimanga ancora bloccato e Vagnati non riesca a portare abbastanza in fretta nuovi difensori sotto la Mole. Vojvoda nell’ultima stagione non è riuscito ad esprimersi al suo meglio e si è spesso alternato con Lazaro sulla fascia sinistra senza trovare né continuità né grandi prestazioni.

Vojvoda aveva già fatto il centrale con Juric

Nella stagione 2023/24 l’esterno kossovaro aveva già dovuto giocare come difensore centrale in qualche occasione, sempre a causa dei vari infortuni. Per l’esattezza ha giocato 4 partite come braccetto nella difesa a 3 di Ivan Juric e Vanoli evidentemente reputa buona l’idea del suo predecessore. D’altra parte proprio da difensore centrale Vojvoda ha giocato la sua miglior partita nella stagione, a Udine, nella vittoria per 0-2 dei granata con il numero 27 che ha pennellato un cross strepitoso dalla trequarti per un colpo di testa fantastico di Duvan Zapata che insacca. Nella stessa partita il kossovaro si era fatto notare anche per molti altri spunti interessanti che spesso erano mancati quando aveva giocato da esterno di sinistra. Le altre 3 partite da difensore centrale per Vojvoda sono state contro il Lecce, contro il Bologna e contro il Verona. I granata ne hanno vinte 3 e hanno pareggiato solo quella contro i rossoblù. Vojvoda come braccetto della difesa a tre è una risorsa importante ma certo non può essere spostato in quella posizione tutta la stagione perché neanche gli esterni sono tanti in casa Torino e lui serve anche lì, per questo motivo dal mercato devono arrivare dei rinforzi importanti.