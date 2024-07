Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha raggiunto la squadra a Pinzolo e ha parlato in conferenza stampa

Davide Vagnati, accompagnato da Emiliano Moretti, ha raggiunto Pinzolo per seguire la prima amichevole della stagione, quella contro la Virtus Verona. Il dt ha intanto osservato da vicino l’allenamento del pomeriggio ma anche presentato in conferenza stampa il neoacquisto Saul Coco. “Siamo molto contenti, Coco ci è subito sembrato un ragazzo con grande ambizione e voglia di crescere. Ha voluto fortemente venire al Torino nonostante avesse avuto anche altre possibilità. Siamo andati dritti verso di lui perché pensiamo abbia le caratteristiche tecniche, fischi e morali per far parte di questo percorso. Ora la parola spetta al campo”, ha spiegato.