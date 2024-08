Calciomercato Torino / L’Union Berlino si muove per Bernardo. Può essere la chiave per sbloccare Gosens al Toro

Manca sempre meno all’inizio ufficiale della stagione per il Toro. Prima ci sarà la Coppa Italia contro il Cosenza, poi la Serie A contro il Milan. Intanto, Vanoli aspetta rinforzi in vista della partenza. Un tassello che manca è l’esterno sinistro. Ma un esterno sinistro che sia di piede mancino. Il preferito è senza dubbio Robin Gosens dell’Union Berlino. I granata hanno fatto una prima offerta, che è stata però rifiutata dai tedeschi. Ma Vagnati non molla e vuole riportarlo in Italia. Le notizie che arrivano dalla Germania sono positive: Bernardo può essere la chiave. Poi il Toro ha bisogno anche di due difensori.

Bernardo-Union Berlino: nuovi contatti

L’Union Berlino, squadra che milita in Bundesliga, si sta muovendo per prendere il sostituto di Gosens. I tedeschi infatti, hanno presentato un’offerta per Bernardo, terzino sinistro brasiliano del Bochum. Segnale che Gosens è in partenza. In questo fine settimana, ci saranno nuovi contatti tra le parti. Il 29enne può essere la chiave per portare Gosens al Toro. Questa operazione, può sbloccare la trattativa. Titolare nel Bochum, Bernardo ha giocato anche in Austria, con la maglia del Salisburgo.

La volontà del giocatore sarà decisiva

La volontà di Gosens sarà decisiva nella trattativa. Il ds dell’Union Berlino, aveva detto: “Su Gosens posso dire che ora è qui con noi ed è concentrato al massimo su questo. Ha un contratto con l’Union Berlino. Quelle che lo riguardano sono in questo momento solo voci di mercato, non ci sono offerte concrete. C’è tempo fino al 31 agosto per valutare tutte le offerte e poi annunceremo ciò che avremo deciso”. Il giocatore infatti, potrebbe essere molto tentato dal ritorno in Italia. Quello di Bernardo, a parte tutto, rimane comunque un segnale chiaro. Gosens rimane la prima scelta e il Toro ha fretta di chiudere. Union Berlino che, dalla sua parte, vuole monetizzare il più possibile dalla sua cessione.