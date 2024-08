Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, sabato 3 agosto

Prima offerta ufficiale da parte della Fiorentina per assicurarsi Albert Gudmundsson. I viola puntano a convincere il Genoa con la formula del prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto, dettato dal raggiungimento di varie condizioni, a 20 milioni. C’è ancora distanza, con il Genoa che vorrebbe una cifra per il prestito più remunerativa.

Udinese, ufficiale Karlstrom

L’Udinese accoglie il nuovo acquisto Jesper Karlstrom. Il centrocampista svedese arriva dal Lech Poznan, dove ha militato per quattro stagioni (144 partite, impreziosite da 4 gol e 9 assist ) e conquistato il campionato polacco (da dove arriva anche il tecnico dei bianconeri Runjajic) nel 2022. Karlstrom ha firmato con i friulani un contratto biennale.

Richie Sagrado al Venezia

Il Venezia fa suo il belga Richie Sagrado dall’Oud-Heverlee Leuven. Contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per l’anno successivo per il difensore classe 2004. Sagrado, nell’ultima stagione, ha raccolto 31 gettoni tra campionato e playoff per il titolo nazionale belga, riuscendo a iscrivere il suo nome a tabellino in 2 occasioni.

Verona, occhi su Akgun

Rimanendo in Veneto, l’Hellas Verona ha messo gli occhi su Yunus Akgun, ala destra di proprietà del Galatasaray. La scorsa stagione è stato tra i protagonisti della cavalcata promozione del Leicester in Premier League con 23 presenze e una rete. Il ct della Turchia Vincenzo Montella lo ha poi convocato a Euro 2024, schierandolo per 70′ con il Portogallo. Il Verona lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, ma il Galatasaray punta all’obbligo.

L’Empoli tenta il colpo Provod

L’Empoli per rinforzare il suo centrocampo pensa a Lukas Provod dello Slavia Praga. Classe 1996, nella stagione 2023-2024 ha disputato 26 incontri di campionato e offerto 3 reti e 7 assist ed è una pedina di riferimento della nazionale della Repubblica Ceca, con cui vanta 22 presenze e 3 centri. Provod ha il contratto in scadenza con lo Slavia Praga nel 2026.

Almqvist, il Parma vuole riportarlo in Italia

Il Parma ambisce a riportare in Italia Pontus Almqvist. L’esterno offensivo ha trascorso l’ultima stagione al Lecce, dove ha raccolto 30 presenze, 2 reti e 3 assist in Serie A, ma alla scadenza del prestito ha fatto ritorno in Russia, al Rostov. Il giocatore piace al tecnico Fabio Pecchia e l’idea, da come si apprende su La Gazzetta dello Sport, è di offrire un lungo contratto per poi provare a risparmiare sul cartellino.