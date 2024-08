Il Toro non può più scherzare. Chiuse le amichevoli, serve un’accelerata sul mercato in vista di Cosenza e Milan

Con alle spalle il ritiro di Pinzolo e la breve tournée transalpina, il Torino si appresta a calarsi anima e corpo nella nuova stagione. D’ora in poi gli uomini di Vanoli non potranno più scherzare e come benvenuto dello Stadio Olimpico-Grande Torino al nuovo tecnico, ecco subito una gara da dentro o fuori. Il classico appuntamento ferragostano per i trentaduesimi di Coppa Italia (11 agosto) il Torino lo condividerà con il Cosenza e non avrà più tono amichevole. Passare il turno e soprattutto convincere sul piano tecnico saranno gli obiettivi minimi dei granata, in vista poi dello start del campionato.

Serve il sostituto di Schuurs

I granata, com’è ben noto, esordiranno in Serie A a San Siro, nella notte del 17 agosto. Non si ricorderà certo questo appuntamento di fine estate per il gioco dentro la nebbia, anche se dalla nebbia possono rifiorire ricordi recenti, negativi e non. Pessimo il risultato di 4-1 incassato nella seconda giornata dello scorso torneo, dove però – al suo interno – è collocato il primo gol in granata di Schuurs, quando ancora si dava per scontata la sua presenza. Da un altro incontro con una milanese, più avanti, ad ottobre, il Toro si è barcamenato per trovare delle soluzioni di ripiego. Inutile ribadire come sia un tema ancora di attualità. Andata per il meglio l’ultima operazione a Schuurs, più difficoltà invece per le altre di operazioni: quelle in sede di mercato, dove la dirigenza è guardinga come al solito nonostante il tempo per il restyling della rosa volga verso lo scadere.

Lo stallo Hajdari

L’assenza dell’olandese, l’addio remunerativo di Buongiorno più i saluti a zero di Rodriguez e Djidji probabilmente stanno togliendo il sonno a Vanoli, costretto a promuovere per mancanza di alternative Vojvoda come terzo di destra e Masina titolare. Il Toro dunque ha fatto fatica, sia in campo che nel reperire gli innesti utili a colmare vuoti che fanno ancora rumore. Hajdari doveva sostituire il connazionale Rodriguez e invece, nonostante il sì del giocatore, la situazione è in fase di stallo. Per non parlare delle altre opzioni per rimpolpare il reparto.

II no di Erlic. E Gosens…

Martin Erlic, osservato speciale dell’ ultima settimana, ha preferito la Champions e il Bologna per riprendere un discorso Serie A interrotto dalla retrocessione col Sassuolo. Soltanto voci invece per i vari Igor e Bijol, che richiedono un investimento ritenuto (forse giustamente) eccessivo. Distanza tra domanda e offerta che rallenta anche l’obiettivo numero uno per la fascia sinistra, quel Robin Gosens voglioso di tornare in Italia, blindato momentaneamente dall’Union Berlino, che tra l’altro ieri ha subito un pesante poker dal già affrontato dai granata Lione. L’esterno è rimasto in campo per i primi 45′. Un Toro dunque distante dagli obiettivi e distante dal consegnare a Vanoli una squadra pronta nei suoi effettivi. Peccato che ad avvicinarsi inesorabilmente sia il debutto in gare ufficiali.