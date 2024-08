Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, domenica 4 agosto

La Roma punta a rinforzarsi nel reparto arretrato e tra i profili che i giallorossi stanno sondando c’è quello di Arthur Theate, in forza al Rennes e con alle spalle una stagione in Serie A al Bologna. I francesi chiedono circa 20 milioni di euro per chiudere l’operazione. L’alternativa è il connazionale di Theate, il belga Koni de Winter del Genoa.

La Juve guarda in casa Porto

Contatti costanti tra la Juventus e il Porto per due obiettivi dei bianconeri. Cristiano Giuntoli ha infatti messo gli occhi su Francisco Conceicao e Galeno. Per quest’ultimo, l’ex ds del Napoli proverà ad aggiungere come contropartita Tiago Djalò. Da valutare invece il discorso legato al figlio d’arte che nelle ultime ore ha accusato una lesione muscolare al gluteo sinistro.

Bologna: Hummels in stand-by, Logan Costa l’alternativa

Il Bologna, in attesa di risvolti sulla questione Mats Hummels, sta pensando a un’alternativa, attualmente individuata in Logan Costa, di proprietà del Tolosa. La società militante in Ligue 1, secondo il Corriere dello Sport, direbbe di sì per un’offerta non inferiore ai 15 milioni di euro. I felsinei vorrebbero chiudere a 12 milioni di euro più bonus.

Il Napoli prepara un nuovo assalto a Gilmour

Antonio Conte lavora alla costruzione del suo nuovo Napoli e per il centrocampo l’obiettivo numero uno resta BIlly Gilmour. Lo scozzese, classe 2003 di proprietà del Brighton, è voglioso di trasferirsi nella città partenopea, ma prima gli azzurri dovranno accontentare la società d’oltremanica che ha recentemente rifiutato la precedente offerta di 10 milioni di euro. Per il nuovo assalto bisogna attendere un’uscita e il principale indiziato a fare le valigie è Gianluca Gaetano.

Parma e Lecce si contendono McGuire

Il Parma punta a rinforzarsi in attacco. I gialloblù, che secondo indiscrezioni avrebbero nel mirino anche il granata Sanabria, stanno sondando il profilo di Duncan McGuire, statunitense classe 2001 di proprietà dell’Orlando e attualmente a Parigi con la nazionale olimpica. Sul giocatore è vivo anche l’interesse del Lecce.

Hateboer vicino al Rennes

La Serie A è a un passo dal porre i suoi saluti ad Hans Hateboer. L’esterno olandese è infatti a un passo dalla cessione al Rennes. Un’operazione che permetterebbe all’Atalanta di incassare 3 milioni di euro. Cessione all’estero anche per il Genoa, con Silvan Hefti che lascia nuovamente la Liguria per trasferirsi all’Amburgo in Zweite Bundesliga.