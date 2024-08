Calciomercato Torino / Il club tedesco ha trovato l’accordo per il terzino brasiliano, ora Vagnati tenta l’assalto decisivo a Gosens

L’Union Berlino ha trovato l’accordo con il Bochum per Bernardo: è questa la notizia che è rimbalzata dalla Germania nella giornata di ieri. Una notizia che è stata accolta con entusiasmo anche in casa Torino. L’arrivo a titolo definitivo del terzino brasiliano nel club della capitale tedesca (per una cifra intorno ai 7 milioni più altri 2 legati ai bonus) potrebbe infatti favorire il passaggio dell’ex esterno di Inter e Atalanta alla corte di Paolo Vanoli: Bernardo gioca infatti nello stesso ruolo di Gosens e il suo acquisto (se non dovessero sorgere intoppi potrebbe essere ufficiale a metà settimana) libererebbe proprio quest’ultimo.

Calciomercato, Torino-Union Berlino: ancora distanza per Gosens

Vagnati deve però ancora trovare l’accordo con il club tedesco: l’Union Berlino ha aperto alla possibilità di cedere Gosens con la formula del prestito con obbligo di riscatto ma vorrebbe che questo fosse fissato a 10 milioni, il Torino non vorrebbe invece spenderne più di 8. La distanza tra domanda e offerta non sembra però essere incolmabile: nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti per cercare di arrivare a un’intesa in modo che Vanoli possa avere al più presto il suo esterno sinistro titolare. Al momento in quel ruolo può disporre del solo Valentino Lazaro e come alternativa all’austriaco, sia nel ritiro di Pinzolo che nella mini tournée in Francia, è stato spesso costretto ad adattare giocatori fuori ruolo.

Settimana importante per il Torino

Quella che inizia oggi potrebbe quindi essere una settimana molto importa per il Torino in chiave mercato ma non solo: domenica sera, infatti, la formazione granata debutterà in Coppa Italia contro il Cosenza. Per il giorno dell’esordio ufficiale sulla panchina della sua nuova squadra Vanoli spera di avere qualche innesto in più dal mercato e la trattativa per Gosens è al momento quella più avanzata, anche se la fumata bianca non è ancora vicina. Per Vagnati chiudere un tempi brevi per il terzino sinistro vorrebbe inoltre dire avere maggior tempo per dedicarsi alla ricerca dei rinforzi in difesa, altro reparto che ha bisogno al più presto di nuovi innesti dal mercato.