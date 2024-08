Le parole di Karol Linetty a Torino Channel dopo il pareggio tra Lione e Torino nella terza amichevole prestagionale

È terminato 0-0 il terzo incontro amichevole del Torino, contro il Lione. Una buona prova da parte dei ragazzi di Vanoli contro un avversario di livello come i francesi, che in questa stagione disputeranno l’Europa League. Buoni spunti da parte di diversi elementi della rosa, tra cui anche Karol Linetty, che al termine della partita ha parlato ai microfoni di Torino Channel.

Le parole di Linetty

“Sono molto contento della prestazione della squadra. Peccato per non aver vinto, perché lo avremmo meritato. Si vedeva da come abbiamo giocato che abbiamo messo in mostra personalità, che siamo sempre messi bene in campo. Vicino alla porta possiamo ancora essere più precisi per poter fare più gol. Affrontare squadre come il Lione è bello perché ci permette di capire a che livello siamo, e abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta anche se dobbiamo crescere ancora. Non è ancora iniziato il campionato, ma queste partite servono a prepararsi bene. Io sono orgoglioso di stare ancora qua, in questa città bellissima. Non posso che essere contento e continuare a lavorare. Non so neanche cosa dire dei tifosi, che sempre ci seguono per tifare. Noi sentiamo sempre il loro aiuto”.