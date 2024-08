Alla terza amichevole con la maglia del Torino, Saul Coco ha convinto ancora una volta come difensore centrale

Altro giro, altra amichevole per il Toro. Dopo una vittoria e una sconfitta nelle prime due, non poteva che arrivare un pareggio contro il Lione, nel primo test del ritiro francese. Un risultato che però lascia tanti segnali positivi rispetto ai due test di Pinzolo, soprattutto per l’avversario che ci si trovava di fronte. I francesi non hanno mai dominato i granata, che anche in situazioni di difficoltà sono riusciti a resistere grazie alla forza della difesa. Difesa che, come nella scorsa stagione, ha fatto da contraltare a un attacco troppo sterile, grazie soprattutto alla centralità di Saul Coco. Alla terza sfida con la maglia del Toro, il centrale ex Las Palmas ha ancora una volta convinto tutti.

Nuovo perno della difesa

Costretto a spostarsi sin da subito al centro della difesa a causa del problematico recupero dall’infortunio di Schuurs, Coco ha sin da subito stupito tutti. Già contro la Virtus Verona aveva fatto vedere cose buone, confermandosi contro la Cremonese, e il suo rendimento è andato in crescendo fino alla sfida pareggiata con il Lione, la sua migliore fin qui. L’equatoguineano è riuscito a gestire bene il reparto difensivo composto da Vojvoda e Masina anche aiutando i compagni, e in più si è mostrato sicuro anche in fase di impostazione. Un altro buon test, il suo, che lo accompagna verso l’inizio di una stagione in cui avrà il compito di non far rimpiangere Buongiorno. Risultato fin qui il miglior centrale delle prime tre partite, Coco si candida a essere il perno della nuova e rivoluzionata difesa targata Paolo Vanoli, mentre al suo fianco continuano a esserci delle incognite. Al momento Masina parte come titolare mancino, mentre a destra dovrebbe arrivare un nuovo titolare al posto di Vojvoda. L’unica certezza, in questo momento, porta il nome di Saul Coco.