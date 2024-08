Nella mattinata di oggi, il Torino ha fatto un allenamento congiunto con il Bourgoin. Ché Adams ha segnato nella partitella

Nella serata di ieri, il Torino ha fatto 0-0 contro il Lione in amichevole. Oggi, tutti quelli che hanno giocato dall’inizio ieri, hanno fatto lavoro di scarico. Mentre per gli altri, c’è stato un allenamento congiunto, con tanto di test in partitella, contro i locali del Bourgoin. Nella partita, finita 1-1, hanno giocato quelli che hanno trovato poco spazio o non hanno giocato ieri: Sazonov, Ilkhan, Horvath, Bayeye, Adams… Proprio lo scozzese, ha firmato il gol del vantaggio con un gol in area di destro. Poi su errore della difesa granata, i francesi hanno pareggiato. Il capitano è stato Tameze in questo test.

I prossimi impegni

Sabato 3 agosto alle ore 17:00, l’ultima amichevole stagionale: Metz-Torino. Poi l’11 agosto alle ore 21:15, l’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Cosenza. Il 17 agosto, alle ore 20:45, inizia la Serie A: Milan-Torino.