Saba Sazonov, al termine delle due partite contro Lione e Bourgois, ha così parlato: “Oggi Adams ha fatto gol con mio assist”

Saba Sazonov, dopo le due partite contro Lione e Bourgois, ha parlato ai microfoni di Torino Channel. Queste le sue parole: “Bella partita contro il Lione. Nel secondo tempo, abbiamo fatto meglio del primo. Ma io penso che la nostra mentalità è di vincere: potevamo vincere anche ieri. Siamo in fase di preparazione, poi vedremo come andranno quelle ufficiali. Questo calcio è molto diverso da quello di Juric. Lui chiede di giocare più la palla, di recuperare più la palla. Come squadra, per divertire: è un calcio più veloce. Sono 20 giorni che lavoriamo con lui: dobbiamo capire bene cosa ci chiede. Passo dopo passo, facciamo sempre meglio. Fisicamente io sono sempre pronto. Anche la squadra lo è. Adams è un bel giocatore. Oggi ha fatto gol con mio assist. Però anche oggi solo 1-1, quindi male. Siamo il Toro e dobbiamo avere la mentalità di vincere tutte le partite. Ma prima partita e lui fa gol: auguri”.