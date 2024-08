Antonio Sanabria è il titolare nel Torino al fianco di Duvan Zapata. Ma contro il Lione per lui altra prova negativa

Dopo le due amichevoli di Pinzolo, dove i segnali non erano stati buoni, lo stesso non si può dire della partita di ieri contro il Lione. I granata sono stati solidi e compatti e avrebbero anche potuto vincere. La difesa ha fatto molto bene, mentre l’attacco poteva fare meglio. Al momento, al fianco di Duvan Zapata, il titolare è Antonio Sanabria. Ma anche ieri, la sua prestazione non è stata positiva. La coppia che forma con Zapata non sembra essere piena d’intesa. Entrambi sono stati in campo fino al 39′ del secondo tempo, per poi lasciare spazio ad Adams e Karamoh. Sanabria non è mai stato pericoloso in fase offensiva. Tra Virtus Verona, Cremonese e Lione, è sempre partito titolare: 0 gol.

Le gerarchie

Ci sono altri attaccanti in rosa: Adams, Karamoh e Pellegri. Quest’ultimo, non convocato contro il Lione, ha giocato solo contro la Cremonese. Non sembra in condizione e potrebbe anche salutare. Karamoh invece è in forma e potrebbe rientrare nel progetto. Infine c’è Adams, appena arrivato. Giocatore dal contratto (stipendio incluso) importante: non è qui per fare la riserva. Per adesso, il titolare è Sanabria. Ma non per le prestazioni, bensì per i minuti e la condizione. Adams però è pronto a prendergli il posto, se il numero 9 non svolta.

Una parabola in discesa, ma che può risalire

Al primo anno di Juric Sanabria aveva fatto bene. Poi nel secondo ha superato il suo record di gol in una singola stagione. Al terzo, tutti si aspettavano una stagione da urlo. E invece così non è stato. Pochi gol e poche buone prestazioni. La sua parabola al Toro è in discesa, ma potrebbe anche risalire. Se rimane al Toro, vuol dire che si trova bene e che ha la fiducia di Vanoli. Quindi con una scintilla potrebbe sbloccarsi. Oppure potrebbe metterci di più, ma i gol passano dalle buone prestazioni, sempre.