Dopo i problemi legati al recupero dall’infortunio al crociato, Perr Schuurs si è sottoposto a un nuovo intervento

Sfortuna a non finire per Perr Schuurs. Dopo l’infortunio al crociato dell’ottobre scorso, il difensore olandese ha seguito un percorso di recupero che non ha dato i risultati sperati. Quando sembrava il momento di rientrare in campo, alcune complicazioni lo hanno rallentato sempre di più, fino a costringerlo a subire un nuovo intervento a Londra – non l’operazione a cui si temeva dovesse sottoporsi. L’intervento ha avuto un esito positivo e l’ex Ajax proseguirà ora una terapia conservativa, come comunicato dal club stesso.

Il comunicato del Torino

“Perr Schuurs è stato sottoposto in data odierna ad intervento artroscopico a livello del ginocchio sinistro presso la Fortius Clinic di Londra, alla presenza del responsabile sanitario del Club Dr Daniele Mozzone. L’intervento ha avuto esito positivo e il calciatore rientrerà sin da subito in città per proseguire il percorso riabilitativo“.