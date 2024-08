I granata disputeranno l’ultima amichevole contro il Metz sabato, poi ci sarà il Cosenza in Coppa Italia l’11 agosto

Manca sempre meno alla conclusione della Tournée in Francia del Torino. Gli uomini di Vanoli hanno affrontato Lione e Bourgoin-Jallieu, collezionando due pareggi che non hanno affatto entusiasmato. La squadra non è ancora al massimo della sua brillantezza e i risultati ne sono la prova. Ora i granata affronteranno un’ultima amichevole prima di iniziare a fare sul serio: sabato andrà in scena l’ultima amichevole in Francia contro il Metz.

Torino in campo contro il Metz

Metz-Torino si giocherà sabato 3 agosto alle ore 17.00 presso lo Stade Saint-Symphorien. I padroni di casa sono stati protagonisti in negativo nell’ultima stagione di Ligue 1 e non sono riusciti a mantenere la categoria. Gli uomini dell’allora allenatore Boloni hanno infatti avuto la peggio nel doppio confronto contro il Saint Etienne, valido per i play off retrocessione. Ora il Metz ha cambiato allenatore e ha perso il suo bomber: il promettente georgiano Mikautadze, che si è trasferito al Lione. Il livello tecnico degli avversari si è dunque abbassato, ma il Torino deve dimostrare di saper approcciare alla gara come si deve. I granata vengono da un pareggio e da una sconfitta e una vittoria nell’ultima amichevole in Francia darebbe una buona iniezione di fiducia agli uomini di Vanoli, che tra poco più di una settimana faranno l’esordio ufficiale in Coppa Italia.