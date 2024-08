Dove vedere l’amichevole del Torino contro il Metz, valida per l’ultima gara degli uomini di Vanoli in Francia

Dopo aver affrontato il Lione e il Bourgoin-Jallieu, i granata si preparano per un ultimo test amichevole che segna la conclusione del loro programma estivo. Questa fase di preparazione sarà cruciale per affinare la condizione fisica e tattica della squadra in vista dell’inizio ufficiale delle competizioni. L’11 agosto ci sarà l’esordio contro il Cosenza in Coppa Italia e il Toro vuole arrivarci nelle migliori condizioni possibili. La partita amichevole tra il Metz e il Torino si disputerà sabato 3 agosto alle ore 17:00, presso lo stadio Saint Symphorien. La gara sarà visibile esclusivamente su Torino Channel.