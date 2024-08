Schuurs si è sottoposto a un intervento di pulizia del ginocchio sinistro dopo le complicazioni dell’ultimo periodo: quando torna l’olandese

Nonostante gli sforzi per il recupero dopo il brutto infortunio rimediato contro l’Inter il percorso riabilitativo di Perr Schuurs non ha dato i risultati sperati. Nel momento in cui l’olandese sembrava pronto per rientrare in campo ha subito infatti ulteriori complicazioni che hanno richiesto un nuovo intervento chirurgico a Londra. Fortunatamente l’operazione ha avuto esito positivo e il giocatore proseguirà con una terapia conservativa, secondo quanto comunicato dal club. L’operazione però non è stata come quella affrontata dall’ex Ajax a ottobre, ma un semplice intervento di pulizia artroscopica.

Quando torna Schuurs

Grazie all’operazione a cui si è sottoposto a Londra Schuurs ha accorciato di molto i tempi di recupero. L’olandese, con una nuova operazione di ricostruzione del crociato, non sarebbe riuscito a tornare in campo prima del 2025. Ma ora le prospettive sono più ottimiste e il difensore potrebbe tornare in campo tra ottobre e novembre. Una buona notizia per il club, che però dovrà lavorare sodo per mettere a disposizione di Vanoli un sostituto. Con il trasferimento di Erlic al Bologna è sfumato uno dei primi nomi individuati da Vagnati: ora il direttore tecnico dovrà trovare una valida alternativa per completare la rosa a disposizione del nuovo allenatore. Il tutto in attesa del pieno recupero di Schuurs. Uno dei profili ideali per la difesa sarebbe stato quello di Hajdari, ma il giocatore si è allontanato dal Toro e al momento sono poche le speranze di poterlo vedere con la maglia granata.