Nell’amichevole contro il Lione Vanoli ha fatto esordire Ché Adams con la maglia granata: pochi minuti in campo per lo scozzese

Si è conclusa 0-0 la terza amichevole prestagionale del Torino contro il Lione, la prima del ritiro francese. Indicazioni in più per Paolo Vanoli, che nonostante il pareggio può comunque trovare aspetti maggiormente positivi rispetto alle uscite di Pinzolo. I granata iniziano a prendere forma, il nuovo mister sta lavorando sul dare un’impronta di gioco e i risultati cominciano a vedersi. E al di là dell’attacco, che deve risolvere il problema della sterilità che va avanti ormai dalla scorsa stagione, si sono viste diverse cose buone. Il nuovo arrivato Coco è risultato tra i migliori in campo, mentre l’altra novità Ché Adams ha esordito nel secondo tempo rimanendo però troppo poco in campo per poter esprimere un giudizio.

Minutaggio in salita, con vista Coppa Italia

Rimasto fuori dalla distinta per la sfida contro la Cremonese, ieri lo scozzese è entrato in campo solo al minuto 41 del secondo tempo al posto di un Sanabria che ancora una volta non è riuscito a convincere. Ancora pochi gli allenamenti insieme ai compagni per poter pensare di venire schierato titolare, ma il suo minutaggio crescerà sempre di più in vista delle sfide ufficiali. Già oggi, nella partitella contro i locali del Bourgoin-Jallieu, l’ex Southampton troverà sicuramente più spazio e potrà mettersi in mostra. L’obiettivo poi è quello di farlo partire titolare o fargli giocare almeno una mezz’oretta sabato contro il Metz, così da essere definitivamente pronto per l’esordio in Coppa Italia contro il Cosenza.

Sanabria sempre meno convincente

Intanto, come detto, Sanabria si è reso protagonista dell’ennesima brutta partita di questa pre-season. Il paraguaiano dà la sensazione di essere in questo momento un corpo estraneo all’interno della macchina che sta costruendo Vanoli, e non riesce più ad accendersi così come accaduto ormai due stagioni fa. Tutto questo vale come un assist per Adams, che a questo punto – condizione permettendo – pare partire davanti come spalla di Zapata.