Buone notizie per la Primavera del Torino. Il nuovo portiere Plaia, che era il titolare dell’Under 18, è stato convocato in Nazionale Under 19

Francesco Plaia, classe 2006, è da poco diventato il nuovo portiere della Primavera del Torino. Preso dallo Spezia, era il titolare della Nazionale Under 18. Adesso è stato convocato in Under 19. Il 6 e l’8 agosto sarà impegnato nella doppia amichevole contro la Slovenia.